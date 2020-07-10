بث مباشر ..خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر

10 يوليه 2020 - 12:25 م

"المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، بدون حضور مصلين. وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان"منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات".



و اختارت الوزارة الشيخ على شميس قارئ للقرآن الكريم، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، خطيب الجمعة.



شاهد البث المباشر..

