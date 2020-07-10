» الملاهي الليلية تتحول إلى بؤر جديدة لكورونا في هذه الدولة

10 يوليه 2020 - 12:22 م

قال وزير الاقتصاد الياباني، اليوم الجمعة، إنه يتعين على العاملين في الملاهي الليلية الالتزام بقواعد الوقاية من فيروس كورونا للحد من تفشيه، بعدما أصبحت المناطق التي تضم هذه الملاهي بؤرا جديدة للعدوى.





وجاءت المناشدة من وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقود مكافحة اليابان للجائحة، بعدما سجلت طوكيو زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة الجديدة، اليوم الجمعة، بلغت 243 حالة.





وتشهد حالات العدوى في العاصمة اليابانية زيادة منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل شهر وأصبح حي كابوكيشو الذي يشتهر بالملاهي الليلية مصدرا رئيسيا للإصابات.





وقال نيشيمورا للصحفيين "ينبغي أن نتخذ خطوات سريعة". بعد اكتشاف حالات إصابة جماعية في عدد من الملاهي في كابوكيشو؛ وفقا لـ "رويترز".





كما حدثت حالات انتشار للفيروس في ملاه مماثلة في حي إكيبوكورو وكذلك في بعض المقاهي في بلدة أكيهابارا التي تشتهر بالإلكترونيات.





ولم يذكر الوزير الخطوات التي يتعين على الملاهي اتخاذها لكنه قال إنه سيجتمع مع خبراء ورؤساء بلديات الأحياء التي توجد بها هذه الملاهي في وقت لاحق اليوم الجمعة لتحديد الإجراءات.





وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو التي حضرت الاجتماع أيضا إن العاصمة ستكثف جهود توعية العاملين في الملاهي الليلية بوسائل منها تسجيل فيديو جديد سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني للعاصمة في الأسبوع المقبل.





ويواكب ارتفاع حالات الإصابة الجديدة زيادة في الفحوصات إلى نحو ثلاثة آلاف يوميا. وقال وزير الاقتصاد إنه يتعين على السلطات أن تكون أكثر حزما للسيطرة على زيادة الإصابات.



