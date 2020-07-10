مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية :جاهزون لأي مهمة

10 يوليه 2020 - 11:42 ص

قال اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الجيش المصري جيش مسالم لا يهدف إلا لتأمين أرضه وعرضه وشعبه، ولا يعتدي على أحد، وهم جاهزون لأداء أي مهمة في أي اتجاه.



وأضاف "شهود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، ،بأن التدريب في القوات المسلحة المصرية ليس عشوائيا، حيث يتم من خلال مخطط يعد مسبقا يوضح احتياجاتنا.



وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلي أن مناورة "حسم 2020" ترسل رسالة للمصريين بأنهم جاهزون لأداء أي مهمة، وأنهم "ذراع مصر".



وشهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية " حسم 2020 " التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.



وشملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش الغير نظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية.

