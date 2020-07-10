» العثور علي رسالة من 1941 موجهة لـ" هتلر" .. ماذا كتب فيها ؟

10 يوليه 2020 - 11:37 ص

عثر عمال أثناء قيامهم بالترميم في محطة قطارات في مدينة نوفي سكالميجيتسي في وسط بولندا علي رسالة موضوعة في قنينة تعود إلي عام 1941 .

و الرسالة كتبها في 15 مارس 1941 ، اثنان من أبناء مدينة كاليش المجاورة هما يان كارليفسكي مواليد 1902 ، وفلاديسلاف سوبانسكي مواليد 1900 ، واستعبدهما النازيون بعدما احتلت ألمانيا بولندا عام 1939، حسبما نشرت " سبوتنيك " .

و كلمات الرسالة تحتوي علي مناشدة إلي الأجيال القادمة يستحلفه فيها صاحبا الرسالة ألا ينسوا الفظائع التي اقترفها أتباع زعيم ألمانيا النازية هتلر ، كما كتب في الرسالة " سوف يتذكر من يعثر علي الرسالة حرب هتلر علي البشرية".

جدير بالذكر أن ألمانيا حددت موقفها من سكان بولندا في بداية عام 1940 حيث رأي زعيمها أدولف هتلر أنه من الضروري ان يتم إعدام " العناصر القيادية " البولندية حسب توجيهات فوهرر الرايخ الثالث لحاكم بولندا المحتلة هانس فرانك ، ومن أجل إفساح المجال أمام المعتقلين الجدد في السجون أمر فرانك بإعدام المجرمين العاديين وقتل المحتلون قبل نهاية الصيف حوالي 3 آلاف من العناصر السياسية الخطرة ونفس العدد تقريبا من المجرمين المحكوم عليهم بالسجن .