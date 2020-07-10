  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:24 م
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

أسطورة ليفربول يهاجم صلاح: أناني وزملاؤه ينزعجون منه

فاتن حمامة وعمر الشريف

السبب الحقيقي لانفصال "عمر الشريف" عن فاتن حمامة

يذبح طفلين بمنجل في أسوان

تفاصيل صادمة.. طفل يذبح طفلين بمنجل في أسوان

الجامع الأزهر

بث مباشر ..خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر

بسمة وهبة

بسمة وهبة لداعية شهير : عيب كدا يا مولانا

سد النهضة

وزير سابق :عندنا وسائل أقوي من ضرب سد النهضة

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق

بطرس غالى : هذا العدو سيسكن معنا لفترة طويلة

"داعش" يمنع الاحتفال بفوز المنتخب العراقي بأمم آسيا

العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق بعد خنقه

رجاء الجداوي

سلوى محمد على تروي تفاصيل مكالمتها الأخيرة مع رجاء الجداوي

مرتضى منصور يعلن المفاجأة

مرتضى منصور يكشف المفاجأة " شعار «نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين

شاهد..

مرتضى منصور يكشف المفاجأة " شعار «نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين

الرياضة

مرتضى منصور يعلن المفاجأة
مرتضى منصور يعلن المفاجأة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نجم الزمالك السابق: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي

#

نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك

#

مرتضى: الأهلي يستحق لقب نادي القرن

#

الزمالك يكشف التصميم الجديد للافتة نادي القرن الحقيقي

وزارة التموين

مرتضى منصور

نادى القرن الحقيقى

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه جرى تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.

وأضاف منصور في فيديو بثه على موقع نادي الزمالك : " أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بنادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة".

وطالب نظيره في النادي الأهلي، محمود الخطيب، بإزالة لافتات نادي القرن في الأهلي، لأنه لم يحدد  " نادي القرن في ايه؟".

ويأتي إعلان مرتضى منصور عن نادي القرن، عقب ما وعد به جماهير ناديه  بمفاجأة.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداوا أيضا مطع فيديو لاحتفالية النادي الأبيض، يظهر فيه تشغيل أضواء الليزر على مبنى وزارة الشباب والرياضة المصرية ليدون على واجهتها كلمات "نادي القرن الحقيقي". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو لـ " ثعابين الجنة" تطير في الهواء
» سر العبارة التي كتبها محافظ المنيا علي قطعة أرض مستردة
» الملاهي الليلية تتحول إلى بؤر جديدة لكورونا في هذه الدولة
» العثور علي رسالة من 1941 موجهة لـ" هتلر" .. ماذا كتب فيها ؟
» لو الست مسكت المتحرش خبطته في الأرض هنقضي علي الظاهرة
» الزراعة توضح حقيقة تخفيض الأراضي المزروعة بالقمح
» غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في السعودية
» ألقت طفلها من الطابق الثالث وأنقذه شاب .. ماذا حدث للأم
» السعودية.. يفتح النار على عائلة ويقتل الأب ويصيب زوجته وأطفاله
» فيديو يفوق الخيال.. تركيب إطار طائرة وهي تحلق في الجو
» بسبب " كورونا" 160 مليار دولار خسائر شركات التأمين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية