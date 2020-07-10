مرتضى منصور يكشف المفاجأة " شعار «نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين

10 يوليه 2020 - 11:28 ص

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه جرى تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.

وأضاف منصور في فيديو بثه على موقع نادي الزمالك : " أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بنادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة".

وطالب نظيره في النادي الأهلي، محمود الخطيب، بإزالة لافتات نادي القرن في الأهلي، لأنه لم يحدد " نادي القرن في ايه؟".

ويأتي إعلان مرتضى منصور عن نادي القرن، عقب ما وعد به جماهير ناديه بمفاجأة.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداوا أيضا مطع فيديو لاحتفالية النادي الأبيض، يظهر فيه تشغيل أضواء الليزر على مبنى وزارة الشباب والرياضة المصرية ليدون على واجهتها كلمات "نادي القرن الحقيقي".