سلوى محمد على تروي تفاصيل مكالمتها الأخيرة مع رجاء الجداوي

10 يوليه 2020 - 11:24 ص

روت الفنانة سلوى محمد علي، تفاصيل حوارها الآخير مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أيام من رحيلها عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا، قائلة :"إنها هاتفتها للاطمئنان على حالتها الصحية قبل دخولها إلى العناية المركزة، معقبة:"فوجئت بردها بل وتحدثت معي عن سعادتها باهتمام الجمهور العربي والعالمي بصحتها".



وأضافت سلوى عبر برنامج "3 ستات"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، قائلة :"كلمتها وهي في المستشفى قبل دخولها العناية المركزة وهي ردت وأنا استغربت أنها ردت وكان صوتها مبسوط لأنها كانت تتلقى مكالمات بتقولي من العالم، وقالت لي آخر مكالمة جت لي كانت من اليمن، وبتقول لي: تصوري في اليمن عارفني".



وتابعت: "أنا ضحكت وقولتلها اليمن بس!، كانت مندهشة من الاتصالات اللي من سوريا والسعودية والإمارات وكندا..، تتصوروا وهي في المستشفى كانت بتدور على حاجه تسعد بيها نفسها، مش بتفكر في مرضها".



وواصلت حديثها :" رجاء دايما في اللحظات الصعبة كانت تدور على نقطة مضيئة، وكانت بتقلب الحكاية عموما من موقف صعب إلى ضحكة".



يذكر أن سلوى محمد علي مرت بأوقات عصيبة، في نهاية العام الماضي، إذ فقدت زوجها المخرج محسن حلمي الذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وظل بها حتى توفي.

