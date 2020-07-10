العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق بعد خنقه

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وكالات- الدويني فولي

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ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثة حارس مرمى المنتخب العراقي الأولمبي ونادي الطلبة لكرة القدم، كرار إبراهيم، داخل سيارته.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قوة من الشرطة عثرت، أمس الخميس، على جثة كرار داخل سيارته في منطقة السعدون ببغداد.

ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، بعد أن بدت آثار الخنق عليها، كما تم فتح تحقيق بالحادث.

وذكر حساب على "تويتر" باسم "نواف الآسيوي"، أن "كرار وجد مخنوقا داخل سيارته أثناء توجهه لبغداد للتوقيع مع نادي الطلبة"

وتواجد الحارس كرار، الذي يسكن في محافظة البصرة جنوب العراق، في العاصمة بغداد من أجل التجديد مع فريق الطلبة للموسم الثاني على التوالي.

وكان صاحب الـ27 عاما، من الحراس الذين برز نجمهم مع فريق الميناء، قبل أن ينتقل لصفوف الطلبة، كما كان ضمن تشكيلة الأولمبي العراقي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016.

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