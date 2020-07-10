بالأرقام.. صلاح ينضم لقائمة أساطير ليفربول

10 يوليه 2020 - 11:02 ص

انضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى لقائمة أساطير ناديه، بعد حطيم الأرقام القياسية مع فريقه، عقب الفوز الأخير الذي حققه على برايتون.





ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فإن صلاح بات رابع لاعب في تاريخ ليفربول، يساهم في تسجيل 100 هدف بالبريميرليج، بواقع 73 هدفا و27 تمريرة حاسمة في 104 مباريات.





ولا يتفوق على صلاح سوى ستيفن جيرارد (212 هدفًا)، وروبى فاولر (158 هدفًا)، ومايكل أوين (148 هدفًا).





وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» أن الهدف الثانى الذي سجله صلاح يحمل الرقم 250 لثلاثى ليفربول الهجومى المكون من «صلاح وساديو مانى وروبرتو فيرمينو»، في عهد المدرب الألمانى يورجن كلوب بكافة المسابقات.





وتوزعت هذه الأهداف على النحو التالى: 94 هدفا لصلاح، 79 هدفا لمانى، و77 هدفا لفيرمينو.

من جانبها، أشادت الصحف ووسائل الإعلام الإنجليزية والأوروبية باللاعب المصرى، حيث أشادت صحيفة «ميرور» البريطانية بالمستوى الذي ظهر عليه صلاح في المباراة.

وقالت الصحيفة إن مو استطاع أن يقتل برايتون بتسجيله هدفين وصناعة هدف ليكون هو رجل المباراة.. بينما سلطت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية الضوء على هدفى الفرعون المصرى. وقالت إن صلاح عزز من آماله في الفوز بالحذاء الذهبى للعام الثالث على التوالى ليصبح قريبًا من هداف المسابقة حاليًا جيمى فاردى.