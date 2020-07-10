  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:22 م
Advertisements
بحث متقدم
فاتن حمامة وعمر الشريف

السبب الحقيقي لانفصال "عمر الشريف" عن فاتن حمامة

يذبح طفلين بمنجل في أسوان

تفاصيل صادمة.. طفل يذبح طفلين بمنجل في أسوان

الجامع الأزهر

بث مباشر ..خطبة وصلاة الجمعة من الجامع الأزهر

بسمة وهبة

بسمة وهبة لداعية شهير : عيب كدا يا مولانا

سد النهضة

وزير سابق :عندنا وسائل أقوي من ضرب سد النهضة

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق

بطرس غالى : هذا العدو سيسكن معنا لفترة طويلة

"داعش" يمنع الاحتفال بفوز المنتخب العراقي بأمم آسيا

العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق بعد خنقه

رجاء الجداوي

سلوى محمد على تروي تفاصيل مكالمتها الأخيرة مع رجاء الجداوي

مرتضى منصور يعلن المفاجأة

مرتضى منصور يكشف المفاجأة " شعار «نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين

صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

بالأرقام.. صلاح ينضم لقائمة أساطير ليفربول

شاهد..

ألقت طفلها من الطابق الثالث وأنقذه شاب .. ماذا حدث للأم

قضايا وحوادث

إنقاذ طفل
إنقاذ طفل

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

دفنه حيا وزواجه من وداد حمدي.. ماذا حدث لصلاح قابيل

#

الأم الأكثر لياقة في العالم ترضع ابنتها أثناء المنافسات الرياضية

#

«رعب كورونا».. مراهق يبصق على أمه ورضيعها

#

سائق "توك توك" يلقي بنفسه من الطابق الثالث بسبب الميراث

حريق

الطفل

شاب

الام

الطابق اللثالث

في واقعة مؤثرة، أقدمت أم على إلقاء طفلها من الطابق الثالث لتنقذه من حريق شب بالمنزل.

ومن حسن حظ الطفل تمكن شاب من التقاطه وإنقاذه قبل ارتطامه بالأرض.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله فقد تمكن الأمريكي الأسمر فيليب بلانكس 28 عاما، من إنقاذ الطفل صاحب الثلاث سنوات والتقطه قبل أن يرتطم بالأرض، في مدينة فينكس الأمريكية.

وبعد إنقاذ الطفل تبين حريق الأم ووفاتها، ليقول بانكس:  " هي البطل الحقيقي ولست أنا.. لقد قدمت التضحية القصوى لإنقاذ طفلها".

وقد توفيت جيمسون والدة الطفل راشيل عن عمر ناهز الثلاثين، بينما تم نقل الطفل وشقيقته إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو لـ " ثعابين الجنة" تطير في الهواء
» سر العبارة التي كتبها محافظ المنيا علي قطعة أرض مستردة
» الملاهي الليلية تتحول إلى بؤر جديدة لكورونا في هذه الدولة
» العثور علي رسالة من 1941 موجهة لـ" هتلر" .. ماذا كتب فيها ؟
» لو الست مسكت المتحرش خبطته في الأرض هنقضي علي الظاهرة
» الزراعة توضح حقيقة تخفيض الأراضي المزروعة بالقمح
» غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في السعودية
» ألقت طفلها من الطابق الثالث وأنقذه شاب .. ماذا حدث للأم
» السعودية.. يفتح النار على عائلة ويقتل الأب ويصيب زوجته وأطفاله
» فيديو يفوق الخيال.. تركيب إطار طائرة وهي تحلق في الجو
» بسبب " كورونا" 160 مليار دولار خسائر شركات التأمين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية