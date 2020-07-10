» الزراعة توضح حقيقة تخفيض الأراضي المزروعة بالقمح

10 يوليه 2020 - 10:43 ص

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأنباء التي ترددت عن تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح غير صحيحة لافتا إلي أنه تم زيادة رقعة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلي 3.4 مليون فدان مقارنة بـ 3.2 مليون فدان عام 2019 .

و أكد المركز علي حرص الحكومة علي زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه ، حسبما نشرت " الوفد " .

جدير بالذكر أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتقليل الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك من خلال استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاج وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض كما تم ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل علي توفير استهلاك المياه و توفير جميع التقاوي عالية الإنتاجية .