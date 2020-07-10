» أحمد بدير لـ"إعلامي":عايز أدخل الحمام حالا

10 يوليه 2020 - 10:39 ص

قال الفنان أحمد بدير، إن مدرسة "المدبوليزم" التي ابتدعها الفنان عبدالمنعم مدبولي لم يأت مثلها بعد لأنها كوميديا متطورة جاءت بعد كوميديا نجيب الريحاني وكل من أتى بعده استفاد منها، معقبًا: "أنا أقل إني أقيم أسلوب عبدالمنعم مدبولي".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، مع فضائية الحياة،بأنه استفاد من الأستاذية الثلاثية الموجودة في مسرحية ريا وسكينة ومن جمهورهم وشعبيتهم.



وتابع: "مدبولي كان يعكس البساطة المتناهية والإبداع، وكان يستطيع تحويل الكلمة إلى معنى فني وكوميدي لا نظير له، معقبا :" كنت مرعوب من هذه التجربة، أنا لما افتكرت رعبي من العمل ده، خليتني عايز أدخل الحمام حالا".

