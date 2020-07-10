بدولة عربية.. إغلاق مطعم بسبب "برغر" بـ810 دولارات

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في دولة الإمارات، عن إغلاق ومخالفة مطعم ”غوريلا برغر“، بعد ترويجه لإعلان مضلل عن بيع برغر بسعر 3000 درهم (810 دولارات).

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في دولة الإمارات، عن إغلاق ومخالفة مطعم ”غوريلا برغر“، بعد ترويجه لإعلان مضلل عن بيع برغر بسعر 3000 درهم (810 دولارات).

وأوضحت ”الدائرة الاقتصادية“ على حساباتها بمواقع التواصل، أن المطعم ”وضع بيانا تجاريا على منتجات لا تطابق الحقيقة“. لذلك فرضت عليه غرامة مالية، وفقا لجدول المخالفات المعتمد.

وأوضحت ”الدائرة الاقتصادية“ على حساباتها بمواقع التواصل، أن المطعم ”وضع بيانا تجاريا على منتجات لا تطابق الحقيقة“. لذلك فرضت عليه غرامة مالية، وفقا لجدول المخالفات المعتمد.

وأكدت أن الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الا?علان الترويجي، والذي ثبت عدم صحة ما تمت الإشارة إليه في الإعلان.

وأكدت أن الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الا?علان الترويجي، والذي ثبت عدم صحة ما تمت الإشارة إليه في الإعلان.

وكان المطعم قد أعلن عن وجبة ”برغر“ بقيمة 3000 درهم، مؤكدا أن البرغر مصنوع من لحم الواغبو الشهير، بخلطة سرية، ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية.

وكان المطعم قد أعلن عن وجبة ”برغر“ بقيمة 3000 درهم، مؤكدا أن البرغر مصنوع من لحم الواغبو الشهير، بخلطة سرية، ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية.