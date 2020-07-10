وحيد حامد : الإخوان سبب انتشار التحرش

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الإخوان

الإبراشي

الأولى

وحيد حامد

ألقي الكاتب و السيناريست وحيد حامد، باللوم على جماعة الإخوان والسلفيين معتبرهم أصل البلاء،معقبا :" الإخوان مارسوا كل الشرور وحرموا بعض الأشياء على الناس بسبب تعاون السلفيين معهم ".

وأضاف حامد لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، قائلا :"إنه تم غزو واحتلال العقليات بالفكر الوهابى المتشدد وهذا الفكر تخلصت منه السعودية ولكنه مسك فينا وتبت ولابد أن يعود الناس لطبيعتهم".

وتابع :" الفن بشكل مطلق يعتمد على الحرية والتعبير بشكل صادق فمثلا إذا عملت مشهد في حمام سباحة لابد أن يلبس الممثلون مايوه وإذا لبسوا جلاليب تكون الصورة أكثر إثارة والشكل يكون ملفت بشكل أكبر، معقبا :"لم أسمع عن قضية التحرش في شبابي ولكن الآن الوضع مختلف بسبب الإخوان فهم سبب التحرش".

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