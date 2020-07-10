» سر العبارة التي كتبها محافظ المنيا علي قطعة أرض مستردة

10 يوليه 2020 - 10:19 ص

كشف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، سر وضعه لافتة على قطعة أرض مستردة، كتب عليها "أرض ملك الدولة وحق الشعب"، قائلا :"إنه وضع هذه اللافتة بعدما قام بعض المواطنين بوضع يدهم على 1850 فدان مملوكة للدولة".



وأضاف "القاضى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلا :" بأن هناك توجيهات من الرئيس ورئيس الحكومة باسترداد كافة أراضى الدولة كونها ملك للشعب ".



وتابع :"يد الدولة قوية ولن يحدث تعدى على أراضى الدولة مرة أخرى، لافتا إلي أن هناك 25% من أموال تصالح مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي.

