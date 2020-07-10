بسمة وهبة لداعية شهير : عيب كدا يا مولانا

10 يوليه 2020 - 10:16 ص

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، أحد الشيوخ الذين تصدروا المشهد خلال الفترة الحالية،رافضة ذكر اسمه علي الهواء ، بسبب تصريحاته الأخيرة عن التحرش.



وأضافت خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"،قائلة:"يُقال إنه رجل دين، وشيخ وداعية، لكن هذا على الورق في البطاقة والشهادة، لكن الممارسة على أرض الواقع لا يوجد بها أي شيء يمت بالصلة لتصرفات رجل الدين الحقيقي".



وتابعت :" رجل الدين الحقيقي ينتقى كلماته، وآراؤه يجب أن تكون منطقية، ويجب أن ينتقي ألفاظه بعناية كما علمنا الدين الإسلامي لكن هذا الشخص استخدم ألفاظ مثيرة "تولع الدنيا".



وواصلت حديثها قائلة:"إنت تشعل فتن جديدة ليه؟، وبتدخل موضوع التحرش بصدرك، وبدل ما تتكلم بأصل المشكلة بالقرآن والموعظة الحسنة تتحول لواحد قاعد على السوشيال ميديا ترمي إفيهات وتقصف جبهات،بالراحة يا شيخ، عيب كدا يا مولانا، عاوزين خطاب ديني معتدل ومستنير بطل لعب على السوشيال ميديا".

