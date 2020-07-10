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مستشار الرئيس:

لو الست مسكت المتحرش خبطته في الأرض هنقضي علي الظاهرة

الحياة السياسية

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي
الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

إيمان هاني

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شريف عامر

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التحرش

احمد عكاشة

كشف أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية،عن أسباب التحرش الجنسي التي انتشرت مؤخرا بين أفراد المجتمع ، موضحا أن البطالة والفقر والزحام أسباب انتشار التحرش.

وأكد "عكاشة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المتحرش لديه نوع من الذكاء الدهاء يجعله قادرًا على ارتكاب الجرم.

و تابع :"من مظاهر المتحرش النوم الكثير وعدم التركيز في العمل أو الدراسة، ويجب على الأسرة أن تحترس في حالة ظهور هذه الأعراض،لافتا إلي الفتاة التي تتعرض للتحرش يظهر عليها أعراض القلق والخوف والارتباك، وعلى الأسرة ملاحظة التغير عليها.

 ونوه بأن هناك نوع من التحرش الهدف منه هو إذلال المرأة والتقليل من شأنها، معلقًا: "زي المرأة ليس له علاقة بتعرضها للتحرش"، مضيفا:"لو الست مسكت أي متحرش بها وخبطته في الأرض هنقضي على الظاهرة".

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