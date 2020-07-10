» فيديو يفوق الخيال.. تركيب إطار طائرة وهي تحلق في الجو

10 يوليه 2020 - 10:09 ص

انتشر مقطع فيديو نادر أقرب إلى الخيال، والذي يوثق حالة نادرة لتركيب إطار طائرة وهي تحلق في الهوا على مسافات عالية.

ونشر الفيديو حساب نوادر من التاريخ وعلق عليه بالقول :" فيديو نادر جداً لتركيب إطار طائرة وهي تحلق في الجو بعدما سقط أحد إطاراتها وهي بالجو .. الفيديو رهيب وفيه مغامرة كبيرة .. "لا أعرف تاريخ الفيديو".

وعلق أحد رواد تويتر قائلا : " الفيديو في عام 1926، قبل 94 سنة.. نتظروا بعد قليل تغريدات عن قصة هذا الفيديو وغيره من الصور والمقاطع".

وعلق آخر : " واضح تمثيل وين قوة الهواء لو تلاحظون نزل من الطيارة الأولى الى الثانية وشعره ما يتحرك".