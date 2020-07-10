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النمنم:

الإخوان خططت لتصفية مرسي .. والبنا تم اغتياله من داخل الجماعة

الحياة السياسية

محمد مرسي
محمد مرسي

إيمان هاني

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"منعوه من الكلام".. أسرار خطيرة بين مرسي والجماعة

صدى البلد

حمدي رزق

محمد مرسي

الشاطر


فجر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق ،مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالرئيس الراحل المعزول محمد مرسي ، قائلا :" الإخوان كانوا يخططون لتصفية محمد مرسي حتى يتسلم خيرت الشاطر الحكم بدلا منه،معقبا :"الخيانة في دم الإخوان والشاطر كان يسعى لقتل مرسي".

وأضاف "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق ،بأن الإخوان اعتدوا على الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وهو ميت، بطريقة الجميع يخجل من ذكرها، ويكتفون بأن القذافي تم سحله من جانب الإخوان وهو ميت".

وتابع :" مقولة ليسوا اخوان وليسوا مسلمين التي قالها البنا بعد مقتل النقراشي كانت نوع من أنواع التقية ولم تكن تبرأ من القتلة، مستكملا :" الوثائق تؤكد أن البنا قاتل ومن خلال قراءة الوثائق فإن الحكومة المصرية وقتها مارست ضغوطا على البنا لتسليم القتلة وللحفاظ على الجماعة سلم أعضاء من الجماعة وتم تصفيته من داخل الجماعة.

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