  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:52 ص
Advertisements
بحث متقدم
جثة عمدة عاصمة كوريا الجنوبية

ما علاقة سكرتيرة مكتبه.. وجدت جثته فوق جبل

الدكتور خالد العناني، وزير الأثار

العناني بعد مغادرة أول دفعة من السياح :الغلطة بفورة

تدوينة مثيرة للمغامسي: هذا الأمر ستجده في القبر قبل دخول الجنة

تدوينة مثيرة للمغامسي: هذا الأمر ستجده في القبر قبل دخول الجنة

"بايدن " و "ترامب"

700 مليار دولار.. تحدٍ جديد من "بايدن " لـ "ترامب"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

سد النهضة

تعليق ناري لـ"الري" على أنباء بدء إثيوبيا تخزين المياه

فاوتشي

كبير خبراء الأوبئة الأمريكي يكشف: كورونا لازال في بدايته

"النمنم" يفتتح الدورة الـ 32 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

وزير الثقافة السابق: الإخوان جماعة شيعية

سد النهضة

متحدث "الري" يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

رجاء الجداوي

ناقد فني يكشف سر عشق المصريين لـ"الجداوي"

مسؤول كبير بكوريا الجنوبية ..

ما علاقة سكرتيرة مكتبه.. وجدت جثته فوق جبل

الحياة السياسية

جثة عمدة عاصمة كوريا الجنوبية
جثة عمدة عاصمة كوريا الجنوبية

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"ما علاقة كورونا" خبر صادم لطلاب أدبي بالثانوية العامة

#

ما علاقة مكرم محمد أحمد..النمنم يكشف خلافه مع القرضاوي

#

ما علاقة عبد الناصر.. سر مؤثر بحياة طبيب الغلابة

#

وباء قاتل جديد في بريطانيا .. ما علاقة النحل

جثة

جبل

عمدة عاصمة كوريا الجنوبية

ووون سون

في واقعة غريبة في كوريا الجنوبية، تم العثور على جثة عمدة العاصمة فوق جبل، بعد عملية بحث واسعة قامت بها الشرطة.

وفي التفاصيل، عثر على عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سول بارك وون-سون ميتا على جبل بالقرب من مجمع سكني في المدينة أمس الخميس.

وقال  الشرطة إنه تم العثور على جثة بارك، الذي يعتقد بأنه انتحر، أثناء عملية البحث حول منطقة جبل بوك-آك في سول، حيث تلقت الشرطة صورته في هذه المنطقة.

وكانت ابنة بارك قد قامت بتقديم تقرير للشرطة أنه غادر المنزل منذ أربع إلى خمس ساعات، بعد أن ترك كلمات تبدوا أنها وصية، وأغلف هاتفه.

وكان آخر مكان تم فيه تعقب إشارة من هاتفه المحمول هو مكان بالقرب من معبد "غيل سانغ سا" البوذي في منطقة سونغ بوك في شمال شرق المدينة، حيث عثرت الشرطة على جثة بارك بعد حوالي 7 ساعات من الإبلاغ عن اختفائه.

وبدأت الشرطة في البحث عنه من خلال تعبئة الطائرات دون طيار والكلاب البوليسية.

وأثار البعض احتمال ارتباط اختفائه بقضية اعتداء جنسي مزعومة، حيث يعتقد أن سكرتيرة سابقة كانت تعمل في مكتبه قد قدمت مؤخرا شكوى جنائية ضده، حيث رفضت الشرطة تأكيد أي معلومات تتعلق بالقضية، وقالت إنها ستحقق في ملابسات الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ 23 مليار دولار.. صفقة مقاتلات شبح أمريكية لليابان
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» طاهر محمد طاهر يكشف كواليس انتقاله للأهلي
» شاهد.. ماذا فعل نادي الزمالك لإعلانه "ناديا للقرن"
» دلالات إعلان "المركزي" ارتفاع الاحتياطي النقدي
» "المسماري": أحلام أردوغان للسيطرة على نفط ليبيا أوهام لن تتحقق
» تعليق مثير لـ"صلاح" على مُسلسل كوميدي جديد
» دوزير السياحة: هذا هو مصير كل فندق يتقاعس في تطبيق الإجراءات
» النازيون الجدد يحثون أتباعهم على إصابة المسلمين واليهود بكورونا «عمدًا»
» الأردن يعلن صفر إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي
» يهدد بتفجير منزل طليقته والشرطة تحاصره لمدة 6 ساعات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية