ما علاقة سكرتيرة مكتبه.. وجدت جثته فوق جبل

10 يوليه 2020 - 09:46 ص

في واقعة غريبة في كوريا الجنوبية، تم العثور على جثة عمدة العاصمة فوق جبل، بعد عملية بحث واسعة قامت بها الشرطة.

وفي التفاصيل، عثر على عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سول بارك وون-سون ميتا على جبل بالقرب من مجمع سكني في المدينة أمس الخميس.

وقال الشرطة إنه تم العثور على جثة بارك، الذي يعتقد بأنه انتحر، أثناء عملية البحث حول منطقة جبل بوك-آك في سول، حيث تلقت الشرطة صورته في هذه المنطقة.

وكانت ابنة بارك قد قامت بتقديم تقرير للشرطة أنه غادر المنزل منذ أربع إلى خمس ساعات، بعد أن ترك كلمات تبدوا أنها وصية، وأغلف هاتفه.

وكان آخر مكان تم فيه تعقب إشارة من هاتفه المحمول هو مكان بالقرب من معبد "غيل سانغ سا" البوذي في منطقة سونغ بوك في شمال شرق المدينة، حيث عثرت الشرطة على جثة بارك بعد حوالي 7 ساعات من الإبلاغ عن اختفائه.

وبدأت الشرطة في البحث عنه من خلال تعبئة الطائرات دون طيار والكلاب البوليسية.

وأثار البعض احتمال ارتباط اختفائه بقضية اعتداء جنسي مزعومة، حيث يعتقد أن سكرتيرة سابقة كانت تعمل في مكتبه قد قدمت مؤخرا شكوى جنائية ضده، حيث رفضت الشرطة تأكيد أي معلومات تتعلق بالقضية، وقالت إنها ستحقق في ملابسات الحادث.