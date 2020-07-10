العناني بعد مغادرة أول دفعة من السياح :الغلطة بفورة

10 يوليه 2020 - 09:32 ص

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،مغادرة أول دفعة من السياح بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة بفيروس كورونا، معقبا:"كل الذين وصلوا حافظنا عليهم، ولم يتم إصابة أي منهم".



ووجه العناني ،الشكر لجميع العاملين بقطاع السياحة لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية، معقبا:" الجميع حريص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الغلطة بفورة"، مؤكدا أن أي فندق يتقاعس في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيتعرض للإغلاق.



وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، قائلا :"جميع دول العالم تترقب السياحة المصرية لتقييم التجربة".



في ذات السياق أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على عودة السياحة في القريب العاجل إلى أرقامها قبل جائحة كورونا، وأن مصر أظهرت مرونة في التصدي والتعامل لعدة أزمات سابقة شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين.



جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها العناني والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي نظمتها مجموعة بوسطن الاستشارية لاستشارات الأعمال، بهدف مناقشة مستقبل التخطيط لمجال السياحة في مصر، وجهود الدولة المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع.

