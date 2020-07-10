700 مليار دولار.. تحدٍ جديد من "بايدن " لـ "ترامب"

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متابعات- أمينة عبد العال

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دونالد ترامب

الانتخابات الرئاسية

جو بايدن

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية ، جو بايدن، عن خطته لمساعدة الاقتصاد الأمريكي للتعافي من جائحة فيروس " كورونا"  مبلغ 700 مليار دولار متحديا منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب تحت شعار " أمريكا أولا " .

وقال "بايدن " إن خطته قائمة علي التصنيع والابتكار إلي استعادة الوظائف التي ألغيت خلال الجائحة من خلال توفير 5 ملايين وظيفة عبر الاستثمار في الإنتاج المحلي والأبحاث و تقليص الاعتماد علي سلاسل الإمداد الأجنبية و اعتماد تشريعات ضريبية جديدة تشرك فيها النقابات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

ومن المتوقع أن تعرض محاور "بايدن" خلال خطابه في دانمور في ولاية بنسلفانيا حيث سيجري جولة في مصنع للمنتجات الغذائية .

وكانت حملة "بايدن " قد أعلنت  أنه لا يقبل النظرة الانهزامية التي تعتبر أن قوي التشغيل الآلي الذي لا يتطلب تدخل بشري والعولمة والتي تجعلنا عاجزين عن الحفاظ علي وظائف أجورها جيدة وخلق مزيد منها في أمريكا.


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