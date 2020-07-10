» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الجمعة حالة من الاستقرار حيث سجل 15.99 جنيه .
وسجل الدولار في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.08 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.97 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.07 جنيه .
وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.07 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.08 جنيه .
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