» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار الجمعة حالة من الاستقرار حيث سجل 15.99 جنيه .

وسجل الدولار في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.08 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.97 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.07 جنيه .

وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.07 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.08 جنيه .


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