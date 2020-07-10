تعليق ناري لـ"الري" على أنباء بدء إثيوبيا تخزين المياه

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المصريون ـ متابعات

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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، مساء الخميس، إن الوفد المصري بذل جهدا كبيرا في مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان- أن المفاوضات وصلت إلى 45 ساعة حول سد النهضة لتقريب وجهات النظر مشيرا إلى لقاءات ثنائية مع المراقبين لعرض كافة السيناريوهات حول سد النهضة
وأوضح أن آخر تقرير سيقدم للإتحاد الأفريقي يوم 13 يوليو الجاري ونسعي إلى حل نقاط الخلاف القانونية والفنية، مؤكدا أنه لم نصل إلى أي توافق حتى الآن بشأن مفاوضات سد النهضة بعد 7 أيام نقاش.
وأشار إلى أن فترات الجفاف نقطة محورية في مفاوضات سد النهضة والسودان حريصة على التوصل لإتفاق بشأن سد النهضة كما أن أمان سد النهضة أحد أهم محاور النقاش في المفاوضات الأخيرة.
وحول الانباء التي ترددت عن بدء اثيوبيا تخزين المياه أمام في سد النهضة قال المتحدث باسم وزارة الري إن الاقمار الصناعية ترصد أول بأول ما يحدث من تطورات وأن كميات المياه أمام سد النهضة تسربت من الأنفاق نتيجة للإنشاءات والفيضان مشددا على أن تخزين المياه بشكل منفرد يخالف كل الأعراف الدولية.

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