» شاهد.. ماذا فعل نادي الزمالك لإعلانه "ناديا للقرن"

تداول مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «توتير» صورة لواجهة مبنى وزارة الشباب والرياضة وقد استخدمها نادي الزمالك لإعلانه ناديا للقرن.



بدأت احتفالات نادى الزمالك، بلقب نادى القرن الحقيقي، في ميت عقبة، على أصوات الشماريخ والصواريخ والألعاب النارية والأغانى الخاصة بنادي الزمالك بمقر النادي بميت عقبة.

بدأت احتفالات نادى الزمالك، بلقب نادى القرن الحقيقي، في ميت عقبة، على أصوات الشماريخ والصواريخ والألعاب النارية والأغانى الخاصة بنادي الزمالك بمقر النادي بميت عقبة.

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى، على حد زعمه.

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى، على حد زعمه.