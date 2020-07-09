» دلالات إعلان "المركزي" ارتفاع الاحتياطي النقدي

09 يوليه 2020 - 11:30 م

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي يدل على سياسة حكيمة للبنك المركزي.



وأضاف "رفاعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البنك المركزي استطاع حماية مصر خلال جائحة كورونا.

