» دلالات إعلان "المركزي" ارتفاع الاحتياطي النقدي

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي يدل على سياسة حكيمة للبنك المركزي.
وأضاف "رفاعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البنك المركزي استطاع حماية مصر خلال جائحة كورونا.
وتابع: أن القائمين على إدارة الاحتياطي النقدي يتمتعوا باحترافية شديد، بالإضافة إلى أن زيادة الاستثمارات الخارجية بمقدار 440 مليون دولار والتي تم ضخها في السوق المصري عبر سندات حكومية أو أذون خزانة، تمثل ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.