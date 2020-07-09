فيديو.. امرأة تشرح طريقة الحمل «بدون رجل أو طبيب»

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داني مورين
داني مورين

فتحي مجدي

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شاركت داني مورين، المقيمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تشرح فيه طريقة استخدام الحيوانات المنوية عبر الحصول عليها من متبرع.
وقالت إنه يمكن للنساء استخدام الطريقة نفسها التي استخدمتها، والمعروفة باسم التلقيح في المنزل، عبر طلب الحيوانات المنوية بالبريد من بنك "مانح"، وحقنة وقرص حيض تم شراؤه من متجر أدوية محلي. 

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فقد شوهد الفيديو، الذي تمت مشاركته الشهر الماضي، أكثر من ثمانية ملايين مرة وحصل على أكثر من 1.2 مليون إعجاب.  

وأشاد معظم المشاهدين بمشاركة داني قصتها، قائلين إنها كانت "ملهمة" و "مفيدة حقًا". لكن خبراء طبيين حذروا من أنه قد تكون هناك بعض المضاعفات إذا تم التلقيح في المنزل وليس في عيادة الخصوبة. 

ويشمل هذا عدم دقة دورة الإباضة والمشكلات المحتملة مع الحيوانات المنوية. 

وأوصت داني بالبدء بتناول مكملات الخصوبة، والتحقق من أنك بالتأكيد في وضع يسمح لك بإنجاب طفل، ومن ثم طلب الحصول على التبرع من بنك الحيوانات المنوية. 

وتبلغ تكلفة القارورة حوالي 800 دولار والبريد 200 دولار، على الرغم من أن الأسعار تختلف من ولاية إلى أخرى وتختلف بشكل كبير في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الحيوانات المنوية من بنك الحيوانات المنوية في لندن حوالي 950 جنيهًا إسترلينيًا.

ونقلت الحيوانات المنوية إلى داني في خزان مبرد يستخدم لتخزين المواد البيولوجية المجمدة. ونصحت النساء ببدء تتبع الإباضة كل ثلاث ساعات وبدء عملية التلقيح بعد 12 ساعة من حصولهن على أول نتيجة إيجابية.

يتم نقل الحيوانات المنوية إلى حقنة يتم إدخالها في الجسم "مثل السدادة القطنية". 

وأوضحت داني أنها استلقيت على ظهرها مع قدميها في الهواء لمدة 30 دقيقة حتى تبرد قبل إدخال قرص الحيض، لأنه يساعد على إبقاء الحيوانات المنوية قريبة من مدخل الرحم لفترة أطول. 

ويشبه قرص الحيض كوب الدورة الشهرية، ولكنه يجلس أعلى حيث تلتقي القناة المهبلية بعنق الرحم. وبعد أسبوعين فقط، يمكن للنساء إجراء اختبار حمل إيجابي. 

ولكن في حين أن العملية تبدو بسيطة كما تشرح داني، فقد حذر الخبراء الطبيون من وجود مخاطر بالنسبة للنساء. 

حذرت هيئة الإخصاب وعلم الأمعاء البشرية من أن الإجراء الذي يتم في العيادة هو الطريقة الأكثر أمانًا لضمان فحص السائل المنوي بشكل صحيح. 
يمكن أن يكون هناك أيضًا نتائج قانونية تتعلق بالمسؤولية الأبوية للمتبرع بالحيوانات المنوية.

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8502365/TikTok-video-reveals-EXACTLY-single-mothers-DIY-insemination.html

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