مفاجأة.. الصحة العالمية: كورونا ينتقل عبر الهواء

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قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضا إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.

وأقرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.


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