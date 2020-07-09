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الأردن يعلن صفر إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

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محمد فضل- متابعات

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الاردن

إصابات

صفر

كورونا

أعلن الأردن، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت لجنة المتابعة الخاصة بكورونا، في موجز صحفي، إنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، سواء محلية أو خارجية، لليوم الثاني على التوالي"، وبذلك يبقى إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة عند مستوى 1169 إصابة.

وذكرت اللجنة، أنه "سجلت أيضا، 5 حالات شفاء من الوباء، 2 في مستشفى الأمير حمزة، و3 في مستشفى الملكة علياء".

وأكدت، إجراء 7876 فحصا مختبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن في البلاد 448701 فحصا.

وشدد على أن أعداد الوفيات بسبب الوباء بقيت عند 10 حالات وفاة.

وأعلن الأردن أمس الأربعاء عن عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، سواء محلية أو خارجية، وكذلك عدم تسجيل أي حالة وفاة بالوباء.


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