الإمارات.. ساندوتش برجر بـ3 آلاف درهم والسلطات تتحرك

09 يوليه 2020 - 07:11 م

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أغلقت المنشأة التجارية صاحبة الإعلان عن ساندويتش البرجر بسعر3 آلاف درهم لوضعها بياناً تجارياً على منتجات لا تطابق الحقيقة، كما فرضت السلطات غرامة مالية وفقاً لجدول المخالفات المعتمد. ?

وأوضحت الصحيفة أن الفرق التفتيشية التابعة للدائرة زارت المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي والذي ثبت عدم صحة ما تمت الإشارة إليه في الإعلان الترويجي. ?

وصرح عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، بأن: "الإعلانات المضللة تكون ذات رد فعل عكسي وتثير استياء المجتمع وتعرض المنشأة للمخالفة، فضلاً عن السخرية المجتمعية من مثل هذه التصرفات التي تكون مادة دسمة لوسائل التواصل الاجتماعي وقد يستغلها البعض للإساءة للدولة، ونتمنى من المنشآت الدقة في مثل هذه الإعلانات التي تظهر المجتمع بصورة سلبية".

وتبين لاحقاً بحسب إدارة المطعم أنه كان يريد الترويج لنفسه بطريقة مبتكرة بالإعلان عن أن الاشتراك لمدة شهر في المطعم بـ3000 درهم وأن سعر البرغر الواحد 60 درهماً فقط، وليس 3000 درهم كما تداولتها مواقع التواصل.

يشار إلى أن موضوع "ساندويتش البرجر" أثار جدلا إثر تداول الفيديو الذي أكد المتحدث فيه أن سعر الساندويتش الواحد يصل إلى 3 آلاف درهم، بالتمام والكمال، فيما انصبت معظم ردود الأفعال الشعبية والمجتمعية على الرفض، مؤكدين أن السعر جنوني.