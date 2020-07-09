تعرف على سعر الدولار في التعاملات المسائية

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انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في البنوك الحكومية بقيمة 4 قروش، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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