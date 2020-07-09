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الابن يصدم بعد رؤية جثة أخرى في نعش أمه

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كاثرين بي وايت
كاثرين بي وايت

فتحي مجدي

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صدم الابن عندما نظر ابنه في نعش أمه الراحلة ليكتشف امرأة أخرى ترتدي ملابسها ومجوهراتها، وذلك قبل تشييعها في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. 
وكان من المفترض أن تكون كاثرين بي وايت (75 عامًا) في تابوت بيت ألكسندر الجنائزي بعد أن ماتت بسبب مرض السرطان، كما أخبر نجلها جيري بومان. 

وأضاف بورمان لقناة "فوكس 46": "لقد عرفت كيف بدت في اللحظة التي غادرت فيها منزلي" في 26 يونيو، مشيرًا إلى أنه تم دفنها عن طريق الخطأ في حديقة يورك التذكارية في 2 يوليو من قبل عائلة إلياس ماكنيس (91)، التي وجدها في التابون مكان والدته.

وتوفي ماكنيس في نفس المدينة قبل يوم واحد قبل نقله إلى نفس منشأة الجنازة، حسبما ذكرت المرآة. ويعتقد بعض أفراد عائلة ماكنيس أنها بدت مختلفة أثناء الدفن، لكنها طعنت في عملية التحنيط. لم يتخيلوا أبدًا أنها امرأة مختلفة تمامًا.

وأكدت العائلتان منذ ذلك الحين، أنه تم الخلط بين الجثتين، على الرغم من أن المتخصصين في الجنازات لا يزالون متفاجئين بكيفية حدوث ذلك.

قال بومان، طبيب الطوارئ الذي كان يرعى والدته بدوام كامل وفاتها: "لا أحد يستحق هذا". في غضون ذلك، قال أحد أفراد عائلة ماكنيس، إنهم "يشعرون بالحزن والحزن" بسبب الكارثة.

فيما رفض بيت ألكسندر الجنائزي التعليق على وسائل الإعلام المحلية حول الواقعة التي هزت العائلتين.

وسيتعين على عائلة ماكنيس الآن الحصول على منح الإذن لاستخراج جثة وايت من حديقة يورك ميموريال.

ليس هذا هو الحادث الجنائزي الأول الذي تصدر عناوين الأخبار مؤخرًا. في أبريل، استيقظت أم في حقيبة بعد أن أعلن الأطباء وفاتها في وقت سابق من ذلك اليوم في باراجواي.

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