» الذهب يصدم الجميع ويرتفع لأعلى مستوى

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه خلال منتصف تعاملات أمس؛ ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا لم يصل إليه من قبل.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 802 جنيه مقابل 800 جنيه، خلال منتصف تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيهًا، وعيار 24 نحو 914 جنيهًا، والجنيه الذهب 6400 جنيه.