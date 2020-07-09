» بعد بحث مكثف.. العثور على رئيس بلدية سول ميتًا

09 يوليه 2020 - 06:45 م

عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على رئيس بلدية العاصمة سول ميتًا في وقت مبكر الجمعة (بالتوقيت المحلي) بعدما أبلغت ابنته عن اختفائه.





وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، أن شرطة العاصمة عثرت على جثمان بارك وون-سون في شمال سول قرب الموقع الذي رصدت فيه إشارة هاتفه لآخر مرة خلال البحث، بعد أكثر من سبع ساعات من إطلاق بحث ضخم.





وكانت ابنة بارك اتصلت بالشرطة بعد ظهر الخميس لإبلاغه عن اختفائه، قائلة إنه أعطاها رسالة تشبه الوصية قبل مغادرتها المنزل.





وقال ضابط شرطة إنه تم العثور على جثته بالقرب من مطعم وقاعة احتفالات في جبل بوجاك.





وبحسب ما ورد، قدم أحد أمناء رئيس بلدية سيول شكوى إلى الشرطة ليل الأربعاء عن تحرش جنسي مزعوم.





وقال كيم جي هيونج، المسؤول الحكومي مدينة سيول، إن بارك لم يأت للعمل يوم الخميس لأسباب غير محددة، وألغى كل جدول أعماله، بما في ذلك اجتماع مع مسؤول رئاسي في مكتبه.



