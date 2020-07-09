  • الخميس 09 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:50 م
Advertisements
بحث متقدم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

قرار سعودي باستثناء هؤلاء من الحبس أو المنع من السفر

سؤال سهل يضيع مليون جنيه إسترليني على متسابق «من سيربح المليون»

سؤال سهل يضيع مليون جنيه إسترليني على متسابق «من سيربح المليون»

الأمم المتحدة: ارتفاع درجة الحرارة خلال السنوات الأربع القادمة

الأمم المتحدة: ارتفاع درجة الحرارة خلال السنوات الأربع القادمة

تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

وزير المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

قرار مفاجئ لـ ( BBC) يصدم ثلاثة ملايين شخص مسن

قرار مفاجئ لـ ( BBC) يصدم ثلاثة ملايين شخص مسن

غزل ونسيج

تفاصيل.. مصر تنشئ أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم

محمد صلاح

شهادة صادمة من نجم «ليفربول» عن محمد صلاح

حبس

السجن 3 سنوات لرئيس حي بالإسكندرية لتلقيه رشوة

كورونا

بشرى.. انتهاء فترة ذروة «كورونا» في مصر

الزمالك

الزمالك يعلن إصابة «ميشو» بفيروس كورونا

بعد بحث مكثف.. العثور على رئيس بلدية سول ميتًا

آخر الأخبار

العثور على رئيس بلدية سول ميتًا
العثور على رئيس بلدية سول ميتًا

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور: الكاميرات صورت محمود الخطيب في هذا الوضع

#

العثور على جثة شاب بقنا بعد أيام من الغرق

#

العثور على 120 مليون جنيه بحوزة متسولة بعد وفاتها

#

القبض على رئيس جامعة متورط في شبكة دعارة

عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على رئيس بلدية العاصمة سول ميتًا في وقت مبكر الجمعة (بالتوقيت المحلي) بعدما أبلغت ابنته عن اختفائه.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، أن شرطة العاصمة عثرت على جثمان بارك وون-سون في شمال سول قرب الموقع الذي رصدت فيه إشارة هاتفه لآخر مرة خلال البحث، بعد أكثر من سبع ساعات من إطلاق بحث ضخم.

وكانت ابنة بارك اتصلت بالشرطة بعد ظهر الخميس لإبلاغه عن اختفائه، قائلة إنه أعطاها رسالة تشبه الوصية قبل مغادرتها المنزل.

وقال ضابط شرطة إنه تم العثور على جثته بالقرب من مطعم وقاعة احتفالات في جبل بوجاك.

وبحسب ما ورد، قدم أحد أمناء رئيس بلدية سيول شكوى إلى الشرطة ليل الأربعاء عن تحرش جنسي مزعوم.

وقال كيم جي هيونج، المسؤول الحكومي مدينة سيول، إن بارك لم يأت للعمل يوم الخميس لأسباب غير محددة، وألغى كل جدول أعماله، بما في ذلك اجتماع مع مسؤول رئاسي في مكتبه.

وينظر إلى بارك، الذي يرأس بلدية سول منذ عام 2011، على أنه مرشح رئاسي محتمل لليبراليين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد بحث مكثف.. العثور على رئيس بلدية سول ميتًا
» تفاصيل فضيحة أخلاقية للنجم الجزائري «فريد الملالي» المحترف بفرنسا
» الأوقاف تعلن موعد فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب
» الأمن يضبط أخطر تشكيل عصابي في شوارع الغربية
» نجم عالمي يفضح زوجته في المحكمة بأمر مقزز تفعله معه
» السجن 3 سنوات لرئيس حي بالإسكندرية لتلقيه رشوة
» فيديو.. ضابط أمريكي يتحرش بامرأة أثناء اعتقالها (رد رسمي)
» الزمالك يعلن إصابة «ميشو» بفيروس كورونا
» إصابات كورونا في السعودية تواصل التراجع
» مقتل 8 ضباط في ظروف غامضة.. ماذا يحدث لرجال ماهر الأسد
» مفاجأة لعشاقه.. استبدال أرطغرل ببطل وادي الذئاب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية