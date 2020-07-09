قطاع المعاهد الأزهرية يحذر طلاب الثانوية من هذه المواقع

وجه الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالة إلى طلاب الثانوية الأزهرية اعتمدوا على الله فى تحصيل دروسكم وعلى أنفسكم فى الجد والاجتهاد فى تلك الفترة الصعبة والقصيرة من الزمن حتى تحققوا ما تتمنون.

وحذر خليل خلال مؤتمره الصحفى اليوم الطلاب من الانسياق وراء المواقع المضللة التي تسعى لإفساد العملية التعليمية برمتها من الأساس لأن الاعتماد على المواقع المضللة بات سرابا لكل من يتتبع هذه الأمور ولكل من يحاول أن يسير فى ركابهم

وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه الفئة المضللة أصبحت الأن عاجزة تماما ولافائدة منها وأصبحت لا تستطيع الوصول إلى أى هدف من أهدافها فى إفساد الامتحان على الطلاب وباتت أهدافها سراب لا قيمة لها.