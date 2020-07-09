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سؤال سهل يضيع مليون جنيه إسترليني على متسابق «من سيربح المليون»

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سؤال سهل يضيع مليون جنيه إسترليني على متسابق «من سيربح المليون»
سؤال سهل يضيع مليون جنيه إسترليني على متسابق «من سيربح المليون»

فتحي مجدي

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فقد متسابق فرصة الفوز بمبلغ مليون جنيه استرليني بعد أن عجز عن الإجابة على سؤال "سهل" للفوز بالجائزة الكبرى.
وظهر مدرس الجغرافيا المتقاعد دافيز فير في حلقة "من سيربح المليون" التي تم بثها على قناة (ITV) ليل الأربعاء، والتي تم عرضها لأول مرة في عام 2019.

وصل المتسابق إلى النهاية في الإصدار المكثف من العرض الشهير، حيث قطع الويلزي شوطًا كبيرًا في جولات الأسئلة، وكان يتبقى أمامه السؤال الأخير.

حصل Davyth على 500000 جنيه إسترليني ولكنه لم يكن واثقًا من إجابته على السؤال الأخير ، على الرغم من أن بعض مشاهدي ITV وصفوه بأنه "سهل".
وكان السؤال: "أي من هؤلاء الأشخاص ولد في نفس العام الذي ولدت فيه الملكة إليزابيث الثانية؟"، وترك له اختيار إجابة واحدة من الأربعة المحتملة وهي: أودري هيبورن، جودي جارلاند، جولي أندروز ومارلين مونرو.

وفكر دافيت طويلًا وصعبًا في اختياره، لكنه قرر استخدام هاتفه للاستعانة بصديق. واعتقد المتسابق أن الجواب كان أودري جارلاند، لكن صديقه كان يعتقد أن اختياره صعب. 

كان أمام دافيث مواصلة اللعب والفوز بالجائزة الكبرى، لكنه قرر الاكتفاء بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من النزول إلى 32 ألف جنيه إسترليني إذا أجاب على السؤال بشكل غير صحيح.

وقال للمذيع جيريمي: "عندما كنت أعمل على ذلك، اعتقدت أن أودري ربما تكون أكثر احتمالاً، لكنه لا يعرف. لا أعرف. أنا ذاهب للابتعاد عن المال للأسف. الإجابة النهائية".

ورد المذيع: "لا يمكنني القول أنني ألومك. "لا توجد طريقة أخرى لقول هذا، دايفث، ستغادر بنصف مليون جنيه".

وتم الكشف عن الإجابة الصحيحة في وقت لاحق وهي الممثاة الراحلة مارلين مونرو، المولودة في نفس العام الذي ولدت فيه الملكة عام 1926.

ولدت الممثلة جودي جارلاند في عام 1922، ولدت أودري هيبورن في عام 1929 ، ولدت جولي أندروز بعد ست سنوات في عام 1935.

وقال المشاهدون الذين يشاهدون الحلقة المعادة إنهم صدموا بمدى سهولة "السؤال" الأخير. وقال أحدهم على موقع "تويتر": "سؤال سهل مقابل مليون جنيه استرليني".

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