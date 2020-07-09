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فيديو مذهل.. القرد يقلد البشر ويرتدي ?«كمامة كورونا»

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القرد يقلد البشر ويرتدي ?«كمامة كورونا»
القرد يقلد البشر ويرتدي ?«كمامة كورونا»

فتحي مجدي

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يبدو أن ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لم يعد قاصرًا على البشر، بعدما أظهر مقطع فيديو، قردًا في الهند وهو يلف وجهه بوشاح، بعد ملاحظة أن البشر يفعلون الشيء ذاته لحماية أنفسهم من عدوى (كوفيد – 19).
وفي المقطع الذي أعادت نشره صحيفة "ديلي ستار"، يلتقط القرد قطعة من القماش، وبحركة مثيرة يقوم باستخدام يد واحدة فقط، ثم يقلب الثوب على رأسه ووجهه ويرتديه مثل الوشاح.

ثم يبدو أن القرد يتحقق مما إذا كان لا يزال بإمكانه المشي مع حجب بصره بعد وضع قطعة القماش على وجهه، ليثير تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشوهد مقطع الفيديو الذي غرده الحارس الهندي سوزانتا ناندا عبر حسابه على موقع "تويتر"، وقال إنه كان مثالًا على الحيوانات الذكية التي تتعلم من أبناء عمومتها.

وعبر متابعون عن إعجابهم بشدة من ذكاء القرد، وقالوا إن البشر يمكنهم حتى التعلم من الحيوان.

وعلق أحدهم: "حيوان ذكي جدًا... الوقت الذي نبدأ فيه باحترامهم أكثر ... ونعاملهم جيدًا!"، وقال ثان: "عرض جيد لكل إنسان لا يزال يرفض ارتداء قناع الوجه".

وتشكل القرود خطرًا في العديد من المناطق الحضرية في الهند، حيث تقوم في بعض الأحيان بمداهمة الأكشاك والمنازل الخاصة للحصول على الطعام.

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