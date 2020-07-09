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السجن 3 سنوات لرئيس حي بالإسكندرية لتلقيه رشوة

قضايا وحوادث

حبس
حبس

أحمد سالم

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جنايات الاسكندرية

رئيس حي

السجن 3 سنوات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 3 سنوات لرئيس حي غرب الإسكندرية، لتلقيه رشوة مالية، بعد إثباتها من قبل الرقابة الإدارية وإلزامه بالمصاريف.

وكان قد قرر المستشار عمرو عبدالمجيد سليم، رئيس نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، حبس "ن. م " رئيس حى غرب بالإسكندرية، على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة مالية من أحد المقاولين مقابل تغاضية عن مخالفات بالحي.

وكانت قد نجحت الأجهزة الرقابية بالإسكندرية، من ضبط رئيس حى غرب لتلقيه رشوة مالية ب30 الف جنيه من أحد المقاولين لتغاضيه عن مخالفات جثيمة يعاقب عليها القانون.

وتمت عملية القبض داخل مقر الحى وتم التحفظ على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بمكتبه وتم اقتياده وتحويله للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وقامت الأجهزة الرقابية بتقديم كافة الأوراق والمستندات لإثبات إدانته فى القضية.

وتأتى عملية القبض على رئيس الحى بعد ورود معلومات معلومات لرجال الرقابة الإدارية لتلقى رئيس الحى رشوة، وورود مكالمات هاتفية، ومعلومات تثبت صحة الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وجارى تحويله للنيابة.


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