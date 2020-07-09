الأوقاف تعلن موعد فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأن مديرية أوقاف القاهرة انتهت من وضع علامات التباعد وتعقيم مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، مشيرًا إلى أن القطاع الديني أعد جدول إشراف الواعظات المتميزات المعتمدات بالوزارة للإشراف على المصلى.

وأضاف المتحدث، أنه بعد تجهيز المصلى سيعاد فتحه يوم السبت القادم باذن الله ظهرا مع التأكيد على إتباع كافة التنبيهات والتعليمات الصحية أثناء التواجد بالصلاة.

وأكدت الوزارة، على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء بالمنزل ومراعاة علامات التباعد حرصا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.