الأمن يضبط أخطر تشكيل عصابي في شوارع الغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم أول المحلة الكبرى من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول خاص بنجله أثناء مروره من أمام مدرسة مصطفى كامل بنطاق الدائرة من قبل شخصين بعد تهديده بسلاح أبيض.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى بقيادة الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى، وتم التعرف على هوية اللصوص وتم ضبط كل من " ا . ع " يبلغ من العمر 20 سنة وشهرتة "أوكا" وله سابقة سرقة ، " ن . و " 19 سنة وشهرته "بيكا" وله سابقة سرقة وبحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.