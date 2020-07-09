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البحوث الإسلامية تنشر رسالة تحذير من خطورة التحرش

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البحوث الإسلامية

رسالة تحذير

خطورة التحرش

نشرت مجمع البحوث الإسلامية رسالة عبر صفحته الرسمية كن خلال حملته الإلكترونية ” التحرش جريمة ” التى أطلقها المجمع لمواجهة ظاهرة التحرش وخطورته على المجتمعات وبث حلقات توعوية تحذر من التحرش عبر صفحة مجمع البحوث الرسمية.

وقد نشر اليوم رسالة قرآنية محمدية لكل من تسول له نفسه أن يعتدى على أعراض الناس أو ينتهك حرماتهم تذكر قول الله تبارك وتعالى فى سورة النور ” قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون”.

وأضاف مجمع البحوث فالآية الكريمة واضحة الدلالة على أنه مجرد النظر المحرم لايحل لنا بحال من الأحوال ولذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتى أبدلته مكانها إيمانا يجد حلاوته فى قلبه.

واستدل المجمع بقول الرسول “لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس أمرأة لا تحل له ” وإذا لم يمنعك ذلك ويزجرك فأعلم أن الحسنة لا تضيع عند الله وكذا الذنب لاينسى ولو بعد حين والديان لايموت فأسخر ما شأت واضحك على من تشاء ولكن عليك أن تضع نصب عينيك قول الله تعالى ” فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ” وإن التحرش عقابه اليم فى الدنيا والآخرة وتلك الأفعال مخالفة لتعاليم الإسلام والمسلمين.


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