وزير المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

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تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة
تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

فتحي مجدي

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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2020/ 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال إنه تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأضاف معيط، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020 لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها:

 مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

وأشار معيط إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات الشهر المقبل للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25.

وأوضح كذلك، أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

وأعلن بيان وزارة المالية، أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وأهاب وزير المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ودعا العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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