شهادة صادمة من نجم «ليفربول» عن محمد صلاح

09 يوليه 2020 - 03:42 م

هاجم جرايم سونيس، ندجم فريق ليفريول السابق، طريقة لعب النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، خلال مباراة فريقه أمام برايتون أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي .

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على برايتون بنتيجة 3 - 1، بتسجله هدفين للريدز .

وقال جرايم سونيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "محمد صلاح كان أنانيا فوق العادة خلال مواجهة برايتون، كان يركز فقط على التسجيلن من أجل المنافسة على لقب الحذاء الذهبي ".

وأضاف: "زملاء محمد صلاح لم يكونوا سعداء بما يفعله اللاعب خلال أكثر من مناسبة في اللقاء ".

وتابع: "جميع المهاجمين أنانيين قليلا، ولكن صلاح بالغ في هذا الأمر كثيرا، وهو ما قد يتسبب له في مشاكل له مع زملائه .

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، خلف بيير أوباميانج لاعب أرسنال صاحب المركز الثاني بـ 20 هدفا، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر الترتيب بـ 22 هدفا .