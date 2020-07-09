رئيس اتحاد الكرة السابق: شكوى الزمالك بشأن نادي القرن "ملهاش لازمة"

09 يوليه 2020 - 02:51 م

كشف عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق، عن أن شكوى نادى الزمالك بشأن أزمة نادي القرن فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليس لها جدوى.





كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كلف المهندس هانى زادة عضو المجلس ومحمد بيومي خبير اللوائح الرياضية بمتابعة ملف شكوى أزمة نادى القرن فى فيفا.

وقال رئيس الجبلاية السابق: "قلت وأكرر، مثل هذه الألقاب لا يمنحها أحد لنفسه وإنما تمنحها الهيئة (الاتحاد) المختصة.. وقد منحها الاتحاد الأفريقى للأهلى وفق أسس ومعايير معلنة".









وأضاف: "علما بأن الشكوى لفيفا فى هذا الشأن غير ذات جدوى، لأن الاتحاد الدولى لن ينظر فيها وسوف يحيلها إلى جهة الاختصاص أى الاتحاد الأفريقى".