حكم نهائي.. المؤبد لبديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد

09 يوليه 2020 - 02:20 م

أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالسجن المؤبد، لعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

كما رفضت المحكمة، طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع والقيادي بالجماعة خيرت الشاطر وآخرين ، والذين تضمنهم الحكم وبذلك يكون الحكم نهائيا.

وتضمنت الاتهامات المنسوبة للمحكوم عليهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى أن الموجودين بالمقر أطلقوا أعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم.

وكانت الجنايات أصدّرت حكمها على المتهمين قبل أن يطعنوا عليه مطالبين بإلغائه، والذي أيدته محكمة النقض، ليصبح حكما نهائيا باتا.