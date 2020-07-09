» «الجبلاية» فى ورطة قبل استئناف الدورى

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يواجه مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أزمة ملاعب قبل استكمال بطولة الدورى الممتاز، والمقرر له  6 أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بعدما تأخر الإعلان عن جدول الدورى الممتاز لمباريات شهر أغسطس المقبل وذلك بسبب عدم إنهاء أزمة ملاعب فريقي أسوان والمصري البورسعيدي.

كما قامت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإرسال 3 ملاعب خاصة بالنادى المصري إلى الجهات الأمنية للموافقة على إحداها وهي استاد المكس وبرج العرب فى الإسكندرية إلى جانب استاد الإسماعيلية.


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