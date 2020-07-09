السودان.. وزراء الحكومة يتقدمون باستقالتهم إلى حمدوك

09 يوليه 2020 - 02:03 م

كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم وزراء الحكومة السودانية لاستقالتهم، إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.









وكان حمدوك قد طالب من أعضاء الحكومة تقديم استقالتهم، من أجل تشكيل حكومة جديدة.





وعينت الحكومة السودانية اليوم الأحد، الفريق عز الدين الشيخ علي مديرا عاما لقوات الشرطة في السودان، وذلك خلفا للفريق أول عادل أحمد بشائر، الذي أعفي من منصبة.









وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أصدر قرارا بأعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وتعيين الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة، من دون ذكر تفاصيل بشأن سبب الإقالة.







