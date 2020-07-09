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السودان.. وزراء الحكومة يتقدمون باستقالتهم إلى حمدوك

عرب وعالم

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وكالات- الدويني فولي

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الحكومة

السودان

استقالة

حمدوك

كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم وزراء الحكومة السودانية لاستقالتهم، إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة. 

وكان حمدوك قد طالب من أعضاء الحكومة تقديم استقالتهم، من أجل تشكيل حكومة جديدة. 

وعينت الحكومة السودانية اليوم الأحد، الفريق عز الدين الشيخ علي مديرا عاما لقوات الشرطة في السودان، وذلك خلفا للفريق أول عادل أحمد بشائر، الذي أعفي من منصبة.


وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أصدر قرارا بأعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وتعيين الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة، من دون ذكر تفاصيل بشأن سبب الإقالة.


وكان عز الدين الشيخ علي يشغل منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم، والذي كان مسئولا عن تأمين احتفالية ذكرى 30 يونيو.

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