«شوبير»: يكشف حقيقة توقيع ثنائى الأهلى للزمالك

09 يوليه 2020 - 02:02 م

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حقيقة توقيع ثنائى المارد الأحمر رمضان صبحى وصالح جمعة للزمالك.

وقال "شوبير" فى برنامجه الإذاعى على أون سبورت، "صالح جمعة ورمضان صبحى لن يوقعا للزمالك، صالح عقده ممتد مع الأهلى ورمضان معار من هيدرسفيلد الإنجليزى لنهاية الموسم، ومسئولو القلعة الحمراء يحاولون شراء اللاعب، والمفاوضات بين الأهلى والنادى الإنجليزى مستمرة حتى أمس".

وأضاف شوبير: "الأرقام بين الأهلى وهيدرسيفيلد كانت بعيدة فى وقت سابق حيث طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين دولار فيما عرض الأهلى 2 مليون دولار ونصف، ولكن بعد مفاوضات الأمس الأرقام قربت جدا".