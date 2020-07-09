» مروع.. سقوط رافعة بطول 20 مترا على منزلين

09 يوليه 2020 - 01:59 م

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات مروعة لسقوط رافعة فوق منزلين في لندن يبلغ طولها 20 مترا، ما أسفر عنه وفاة امرأة وإصابة 4 أشخاص آخرين.

وبحسب ما ذكره موقع ميرور البريطاني فإنه تم نقل حالتين إلى المستشفى منوها أن وضعهما الصحي خطير بسبب إصابات في رأسهما.

وأفادت امرأة أن أسرتها محظوظة لأنها نجت من هذا الحادث لأن البيت كان خاوياً لحظة السقوط موضحة أن المصابين والسيدة التي توفيت كانوا بالقرب من الرافعة.

وقد تم العثور على امرأة في الطابق الأول من أحد المنازل، توفيت في مكان الحادث.









https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/07/08/4223226257765058207/640x360_MP4_4223226257765058207.mp4?_=1