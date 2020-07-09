انفجار يطيح بجنود أتراك

09 يوليه 2020 - 01:47 م

قالت الداخلية التركية إن 3 جنود قتلوا وأصيب 6 عناصر آخرين من عناصر الدرك جراء انفجار في ولاية صقاريا ، وذلك خلال نقل مخلفات للألعاب الناري.

وبثت وسائل إعلام تركية لقطات فيديو للانفجار الجديد يظهر سحابة ضخمة من الدخان في سماء لاية صقاريا.

يأتي هذا عقب مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو مئة شخص بجروح الجمعة الماضي في انفجار قوي وقع داخل مصنع للألعاب النارية في تركيا.

ووفق صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية ظهرت سحابة كبيرة من الدخان ارتفعت لعدة أمتار في السماء فيما كان صوت المفرقعات النارية يدوي من داخل المصنع.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان أن، السكان شعروا بالانفجار حتى مسافة 50 كلم، بينما اعتقد بعضهم بدايةً أن ما يحصل هو زلزال.

وعلق نشطاء على ما نشرته وسائل الإعلام التركية بالقول :" هذا المصنع شهد العديد من الانفجارات دون اتخاذ أي إجراء صارم ضد مرتكبيه ولكنه بعد ذلك يتم تشغيله مرة أخري".









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