رضا عبد العال لـ "أوباما" : أنت فى نعمة فى الزمالك

09 يوليه 2020 - 01:47 م

وجه رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، نصيحة ليوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب القلعة البيضاء، مطالباً اللاعب بالبقاء داخل النادي الأبيض.

وقال "عبدالعال" خلال تصريحات تليفزيونية :"أوباما فى نعمة داخل الزمالك، ويجب أن يستمر خلال الفترة المقبلة، وميطلبش مقابل مادي مثل لاعب آخر زميله فى الفريق وميبصش لغيره، أوباما صنع شعبية ونجومية داخل نادي الزمالك، وإذا رحل إلى الأهلي سيهدم كل ذلك وسيبدأ من جديد للوصول إلى النجومية مرة أخري".